Les neuf radios de la RTBF se caractérisent par la richesse et la diversité de leur offre de programmes. Curieuses, proches de leurs publics, branchées ou classiques, les radios publiques vont donc à la rencontre d’auditoires spécifiques en mêlant diversement les mots et les notes, la chronique et le commentaire, l’information et le divertissement, l’entretien et le débat.

La Prem1ère Radio - © Tous droits réservés La Première est la chaîne généraliste de la RTBF qui s’adresse à un public curieux et ouvert sur le monde. Ses piliers éditoriaux sont l’information, la culture et le débat de société. Informer, décrypter et inspirer sont ses trois missions essentielles : avec ses 24 journaux quotidiens, La Première est la radio la plus réactive à l’actualité, elle partage avec ses auditeurs les clés de lecture du monde, enfin ses nombreux magazines sont autant de fenêtres ouvertes sur tous les savoirs. Sur le plan musical, La Première privilégie la chanson francophone et soutient toutes les musiques. Elle est aussi un partenaire majeur de la vie culturelle en Wallonie et à Bruxelles avec plus de 600 événements soutenus chaque année. La Première est une radio qui cultive la pertinence et l’impertinence. Sérieuse, sans se prendre au sérieux.

VivaCité Radio - © Tous droits réservés VivaCité est la chaîne populaire de la RTBF. Radio complice et proche de son public, VivaCité dialogue en permanence avec ses auditeurs sur tout sujet lié à ses préoccupations quotidiennes. VivaCité, c’est aussi une radio de proximité. Au travers de ses décrochages régionaux, elle donne la parole aux acteurs des régions et met à l’honneur les initiatives locales. VivaCité, ce sont également des rendez-vous d’information toutes les heures et une chaîne de référence pour les passionnés de sport avec la couverture de la plupart des grandes manifestations sportives.

Musiq3 Radio - © Tous droits réservés Musiq3 offre à ses auditeurs une programmation unique construite autour de l’immense répertoire de musique classique et d’opéra, mais où le jazz, la musique belge, les musiques du monde et de films ont également leur place. Partenaire fidèle des grandes institutions culturelles, Musiq3 diffuse plus de 650 concerts belges et internationaux et organise chaque année le Festival de Musiq3 qui rassemble des milliers de personnes sur la place Flagey le dernier week-end du mois de juin. Depuis 2019, le festival Musiq3 de Bruxelles a un petit frère, le Festival Musiq3 Brabant Wallon, qui en partage les gènes, la philosophie et la mission : promouvoir le plaisir de la musique avec un public aussi large, jeune et diversifié que possible. Il se déroule chaque année en octobre.

Classic 21 Radio - © Tous droits réservés Classic 21, c’est le meilleur du rock et de la pop de ces cinquante dernières années raconté et mis en musique par des passionnés dotés d’une fameuse expertise en la matière. Partenaire de nombreux concerts, Classic 21 est aussi la chaîne de référence en matière d’info-trafic grâce au dispositif RTBF MOBILINFO (flashes à horaires réguliers, renforcés aux heures de pointe et dispositif spécial en cas de gros problèmes de circulation).

Tipik Tipik en radio - © Tous droits réservés Chaîne de radio musicale de la RTBF, Tipik est aussi, et avant tout, un media digital, radio et télévision adressé aux jeunes adultes. L’offre Tipik fait donc, entre autres, la part belle à l’information, la culture, la découverte, le sport et les séries

TARMAC Radio - © Tous droits réservés TARMAC, c’est le média urbain et digital de la RTBF pour les 15-24 ans. Au programme : info, dance, musique, humour, street art, lifestyle et gaming. TARMAC, c’est un média qui facilite les échanges et les expériences entre les jeunes via leurs communautés.

Jam. Radio - © Tous droits réservés Jam. c’est la radio 100% musique, 100% alternative de la RTBF. Jam. repère les pépites d’artistes émergents et exhume des trésors peu connus d’artistes reconnus. Une radio qui ne connaît aucune restriction, tous les genres musicaux sont abordés : Hip Hop, Rock Indé, Electronica, New Jazz, Urbain, Soundtracks, Folk Acoustique, Nu Soul ou World Music. 100% programmée par une équipe passionnée et 0% algorithmée, Jam. une radio faite par des êtres humains pour des êtres humains.

Viva+ Radio - © Tous droits réservés Viva+, c’est le renouveau de la radio. Viva+ fait la part belle aux grands succès populaires des années 60 et 70. Toutes ces chansons qui mettent de bonne humeur, que l’on connaît mais qu’on n’entend plus. La redécouverte des chansons de toujours mais dans un esprit moderne. Loin de regretter le temps passé, Viva+ perpétue les bonnes émotions. Viva+, vos chansons ont une histoire.