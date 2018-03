La Gouvernance de la RTBF : Le Conseil d'Administration et le Comité de Direction

Cécile Gonfroid

Titulaire d’un Master en réalisation radio/Tv obtenu à l’IAD, elle rentre à la RTBF en 1983 et assure la réalisation des grands directs sportifs comme le football et la formule 1. Elle s’oriente ensuite vers la production des émissions et directs des sports et assure la production de l’Euro 2000,le championnat d’Europe de football en Belgique et Hollande. En 2003 elle prend la tête durant 6 ans de la Direction de la production TV et en 2009 elle crée la Direction générale des Technologies et Exploitation en rassemblant sous une même bannière tous les services de support et les projets technologiques de la RTBF. Dans ce cadre, elle a réussi à faire converger le broadcast et l’IT, ce qui lui a valu le titre de CIO de l’année 2013 décerné par le magazine Data News.