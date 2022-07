Constituée le 8 janvier 2009, la Sonuma (SA) ou Société de numérisation des archives de la RTBF a pour objectif de numériser et d'héberger l'ensemble de la production propre de la chaîne publique mais également de veiller à sa commercialisation. Les missions de la Sonuma s’axent autour de trois notions primordiales : la responsabilité patrimoniale par la préservation et la pérennisation de la mémoire audiovisuelle de notre communauté ; l’alliance des expertises techniques, documentaires et éditoriales pour conserver et diffuser les archives ; et le développement de différents services à destination des professionnels et du public.