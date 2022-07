Active dans les domaines de l’infographie, du graphisme et de l’animation audiovisuelle, La société Dreamwall (SA), née d’un partenariat avec Dupuis, met en couleurs, crée des images animées en 2D et en 3D, des effets spéciaux et autres images de synthèse pour de nombreuses productions belges et internationales. Ses activités relèvent d’un professionnalisme et d’une spécialisation uniques en la matière. Elle offre ainsi de nombreux services aux médias audiovisuels et permet de renforcer les coproductions de la RTBF.