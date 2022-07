Dans le but de renforcer la production, la créativité et l’ambition audiovisuelle belge, la RTBF a créé Casa Kafka Pictures (SA). Celle-ci initie des passerelles entre les producteurs et les investisseurs et joue donc un rôle actif dans les différentes étapes du Tax Shelter, mesure d’incitation fiscale à l’investissement dans la production d’œuvres audiovisuelles belges. Elle garantit aux investisseurs qui souhaitent apporter leur soutien aux œuvres audiovisuelles belges un rôle de conseil et de suivi approfondi, de l’investissement à l’obtention de l’exonération fiscale.

Casa Kafka Pictures travaille en étroite collaboration avec la production audiovisuelle indépendante. Son catalogue d’œuvres est diversifié, en constante évolution, et donne accès à tous types de productions, de budgets, de sujets et de publics.