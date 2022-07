Notre modèle d'entreprise

Notre modèle d'entreprise

Le modèle d’entreprise de la RTBF a pour ambition de porter largement ses valeurs et ses contenus de média de Service public au sein d’une société de plus en plus numérique. Ce modèle d’entreprise est organisé autour de deux pôles : un pôle Médias et un pôle Contenus avec au cœur de son organisation les éditions d’offres reparties autour des publics "Nous" ; "Affinitaires" ; "Jeunes Adultes" et "Nouvelles Générations".

Les deux pôles Médias et Contenus et leurs différents départements sont soutenus dans leurs missions par les Technologies et les autres services dits de " Support ". Ils travaillent ensemble dans le respect de nos missions de service public, du contrat de gestion et des valeurs de l’entreprise.

Les pôles Médias et Contenus interagissent de manière étroite et permanente notamment grâce au processus du Commissioning qui est l’élément charnière de l’organisation qui permet de créer du lien entre une offre ou une demande de contenus et la diffusion de celle-ci. Derrière ce nom anglo-saxon, car il vient d’une pratique très courante notamment à la BBC (chaîne de service public anglaise), se cache un processus dont l’objectif est de stimuler le flux de créations en adéquation avec les besoins et les usages de nos publics.

Zoom sur le pôle Médias

Le pôle Médias est organisé en deux axes qui interagissent étroitement : les publics et les plateformes. D'un côté le Pôle Médias analyse et comprend les besoins des publics et l'évolution de ses modes de consommation. De l'autre, il édite, programme et diffuse les contenus sur ses plateformes.

Qui est qui au sein du pôle Médias ? Xavier HUBERLAND – Directeur général du pôle Médias Eric GILSON – Responsable de l’Edition d’Offres " Nous " pour La Une, Vivacité et Viva+ Laetitia HUBERTI - Responsable de l’Edition d’Offres " Affinitaires " pour La Trois, Classic 21, La Première, Musiq'3 Aurélie BERCKMANS - Responsable de l’Edition d’Offres " Jeunes Adultes " pour Tipik et Jam. Sabine VAN DER PUTTEN - Responsable de l’Edition d’Offres " Nouvelles Générations " pour Tarmac et OUFtivi Frédéric GERAND - Responsable Publication Radio Sophie BENOIT - Responsable Publication TV Marie-Paule LEMMENS - Responsable Publication Sites Cindy JANSSENS - Responsable Publication Apps et Players Sarah Delorme - Responsable Publication Réseaux Sociaux Laurent FINET - Directeur Gestion & Développement des plateformes Vincent CRABBE - Directeur Marketing & Communication

Zoom sur le pôle Contenus

Le pôle Contenus s'appuie sur les talents et les moyens de production de la RTBF et de ses partenaires pour proposer, créer, produire, coproduire ou acquérir des contenus. Il est organisé par genres éditoriaux appelés " thématiques éditoriales " qui sont soutenues par l'unité de production 360. On y retrouve également l'unité transversale de Recherche et Développement ainsi qu'un département qui coordonne la stratégie d'acquisitions et de coproductions de l'entreprise.

Qui est qui au sein du pôle Contenus ? Sandrine ROUSTAN - Directrice Générale du pôle Contenus Jean-Pierre JACQMIN - Directeur de la Thématique Info/Sports Clotilde BURNOTTE - Directrice de la Production 360 Eric MONAMI - Responsable de la Thématique Société, Modes de vie & Connaissances Nicolas-Xavier LADOUCE - Responsable de la Thématique Services aux publics Marc JANSSEN - Responsable de la Thématique Fiction Olivier AUCLAIR - Responsable de la Thématique Divertissement Hakima DARHMOUCH - Responsable de la Thématique Culture & Musique Béatrice ROUBI - Responsable du département Coordination Coproductions & Acquisitions François JADOULLE - Responsable de la cellule Recherche et Développement de contenus

Zoom sur les Technologies

Ce nouveau modèle d'entreprise s'intègre dans une société de plus en plus numérique. Afin de soutenir cette évolution, les Technologies jouent un rôle primordial. Elles ont pour mission principale de définir, supporter et faire évoluer une architecture technologique cohérente et intégrée qui soutient la stratégie digitale et l'activité éditoriale de l'entreprise.