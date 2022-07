Nos engagements

Pour le public

La RTBF s’adresse clairement à tous les publics en réponse à toutes les formes d’exigences. Sur tous ses médias, en Belgique comme à l’étranger, la RTBF est un pont entre les communautés, les localités et les individus. Elle met en avant leurs talents et leurs initiatives. Elle encourage la participation de tous dans les activités divertissantes, culturelles, sportives, créatives, éducatives, économiques et scientifiques. La RTBF favorise le mieux-vivre ensemble.

Engagée pour ses publics, la RTBF met également tout en œuvre pour assurer l’accessibilité de ses programmes et de ses contenus.

Pour la solidarité

La RTBF se veut être un acteur solidaire au sein de sa société. C’est dans cet esprit qu’elle mène chaque année deux actions de solidarité en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Née en 1967, l’initiative CAP 48 mobilise chaque année des milliers de personnes et de très nombreux collaborateurs de la RTBF avec la volonté de faire bouger la société, pour que les personnes handicapées puissent participer à la vie sociale de notre société et pour faire évoluer le regard que la société porte sur elles.

Créée en 2013, l’action Viva for Life se mobilise au profit des enfants âgés de 0 à 6 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté en Wallonie et à Bruxelles. Chaque année, l’action est portée par trois animateurs de la RTBF qui durant trois jours et trois nuits sensibilisent à la cause et invitent aux dons.

Pour la diversité

Aujourd’hui, différents groupes de population sont absents ou représentés inégalement dans l’espace médiatique européen. Avec l’objectif de couvrir la diversité, et de l’intégrer durablement dans ses productions, la RTBF a pris l’engagement d’une diversité inclusive dans ses programmes. Dans cette optique, un chef de projet veille au quotidien à la mise en place d’une stratégie de développement de la diversité à la RTBF pour capter un public le plus large et le plus divers possible et tendre ainsi vers une meilleure représentation de toutes les populations dans nos médias et dans notre entreprise.

Pour l’environnement

Depuis le lancement de l’opération Planète Nature en 2007, la RTBF démontre toujours plus son souci de l’environnement. Dans ce but, elle intègre de manière systématique la dimension environnementale dans ses projets et développements majeurs. La RTBF a notamment développé des outils permettant d’évaluer précisément l’impact de ses activités. Un bilan carbone et le calcul de l’empreinte écologique de l’entreprise permettent de cibler les actions à prendre et d’intégrer la dimension environnementale à chaque projet. La mobilité douce figure également parmi les mesures prises par la RTBF pour réduire son empreinte écologique. Et pour transmettre cette dynamique à l’ensemble de l’organisation, des "éco-teams" rassemblent des membres du personnel qui se font les relais de la conscientisation en interne auprès de chaque collaborateur.

Pour la création

En tant qu’acteur médiatique majeur en Belgique, la RTBF s’investit depuis de nombreuses années dans une politique visant à stimuler et soutenir la création à travers différentes actions.

Dans le domaine de la coproduction (cinématographique, télévisuelle ou documentaire), la RTBF participe à la mise en valeur de nombreux talents. La plupart des œuvres auxquelles elle collabore sont présentes et très souvent primées dans les festivals et manifestations majeurs.

Par ailleurs, les nombreuses captations réalisées par la RTBF sont une autre forme de soutien à la création tout en offrant une exposition unique à la culture.

Enfin, différents appels à projets, internes et externes, traduisent d’une autre manière encore l’engagement de la RTBF pour la création. En externe, le Fonds Fédération Wallonie-Bruxelles-RTBF pour les séries belges organise un processus ouvert toute l'année permettant aux producteurs indépendants de soumettre leurs projets à des dates fixes. Sur le web, la cellule Webcréation soutient différentes webséries et webdocumentaires et lance des appels à projets récurrents aux talents créatifs.

Pour la culture

La RTBF contribue au développement culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles à travers de multiples démarches. Elle réalise notamment de nombreuses captations qui permettent aux théâtres, spectacles et concerts d’être au rendez-vous presqu’un jour sur deux en télévision.

Plus largement, l’offre culturelle de la RTBF en radio, en télévision et sur le web intègre des concepts originaux et des formats variés ouvrant de nombreuses fenêtres pour les artistes de sa communauté.

La création de nombreux partenariats avec une multitude de festivals et événements tout au long de l’année témoigne aussi de l’investissement de la RTBF en faveur du monde culturel.

Pour l’éducation aux médias

La RTBF mène une politique active en matière d’éducation aux médias. Celle-ci s’articule autour de deux axes. Il s’agit, d’une part, de développer la capacité du public à accéder à tous les médias, à comprendre et à apprécier, avec un sens critique, les différents aspects de ceux-ci et de leurs contenus. Il convient, d’autre part, de donner au public la capacité à communiquer, à participer et à créer du contenu, dans divers contextes et sur plusieurs supports.

Cet engagement se traduit à l’antenne à travers diverses initiatives, séquences et émissions telles que mediaTIC en radio, les actions OUFtivi reporter et ma classe fait sa télé en lien avec les Niouzz ou encore l’émission de médiation et d’éducation aux médias "MediaLog".

Un site internet dédié à l’éducation aux médias à la RTBF est également un point d’accès unique à l’ensemble des contenus édités par la RTBF sur ce thème.