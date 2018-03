Les activités de la RTBF sont diverses et ne se limitent pas aux frontières belges. Bien au-delà, la RTBF exporte non seulement ses productions, mais est également active au sein de nombreuses organisations internationales, lieux d’échanges privilégiés. Par ses sites internet, la RTBF reste accessible en permanence où que l’on se trouve. En radio, RTBF International diffuse une grande partie des émissions de La Première et de VivaCité sur le net, en FM à Kinshasa et par satellite dans le reste de l’Afrique.

Les échanges et collaborations à l’étranger placent également la RTBF sur la scène internationale. La RTBF collabore avec une multitude d’autres radios et télévisions. Elle est notamment membre de l’Union européenne de Radiodiffusion (UER) qui rassemble 73 radiodiffuseurs dans 56 pays.

La RTBF fait également partie du Conseil international des radios télévisions d’Expression Française (CIRTEF) et des Médias Francophones publics (MFP).