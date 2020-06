Jean-Claude Van Damme dans le Week-end Sportif, les coulisses d'une rencontre…

C’est au coin du feu depuis Los Angeles que l’entretien a été réalisé et… à distance. "Nous avons pas mal échangé via WhatsApp avant l’entretien" explique Frank Peterkenne. "Dans ce contexte, il fallait trouver un moyen technique pour réaliser cet interview. Je lui ai proposé via Skype mais il ne possédait plus de compte. Il a donc demandé à quelqu’un de son entourage de lui créer cela pour l’occasion. C’est assez incroyable, il a été d’une gentillesse extrême et a tout fait pour que cela se déroule bien. Je n’y ai cru que lorsque j’ai vu apparaître sa silhouette par écran interposé. Il était posé sur un canapé au coin du feu. On a papoté comme si on se connaissait depuis toujours. Il arrive à mettre les gens à l’aise. De mon côté, je devais me pincer, bon sang c’est JCVD qui est là, virtuellement en face de moi ! ".

La star n’a pas oublié ses racines et souligne les talents belges dans le sport

Bien sur, l’entretien pour le Week-end Sportif est axé sur le sport et sur des domaines sur lequels on ne l’avait jamais entendu s’exprimer. "Il s’est vraiment confié. Il avait hâte de cet interview. On lui parle peu de la Belgique et encore moins du sport belge. Il fait une comparaison judicieuse entre les talents cinématographiques et sportifs provenant de ce si petit pays. Il fait référence aux footballeurs, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne ou encore à l’haltérophile Serge Reding et à Robert Vandewalle le judoka. Il a aussi ouvert la boîte à souvenir. En évoquant ses débuts dans le Karaté et l’importance de Claude Goetz, son entraîneur et mentor, un deuxième père pour lui. Et puis ses derniers projets cinémas, tout de même mais aussi son programme Train with Van Damme qu’il a mis à disposition gratuitement pour permettre à chacun de maintenir sa forme durant le confinement. Avec bien sûr toute la rhétorique Van Damme et son enthousiasme. C’est un entretien qui assurément restera gravé dans ma mémoire".

L’intégralité de cette rencontre est donc à découvrir ce dimanche 7 juin à 18h50 sur la UNE en télé et à voir et à revoir sur Auvio.