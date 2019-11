Diables rouges : plusieurs cadres manqueront à l’appel pour le match contre la Russie

Ceci étant dit, à Saint-Pétersbourg, les Diables Rouges auront tout intérêt à se souvenir du point commun entre les deux plus lourdes et douloureuses défaites belges au cours de ces huit dernières années (3-1 contre le Pays de Galles à Lille et 5-2 en Suisse) : les deux fois, Vertonghen était blessé…