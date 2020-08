Découvrez l’arrivée du Dauphiné et le Tour de Lombardie ce week-end sur La Une

La course de préparation au Tour de France donnera son départ ce mercredi 12 août à Clermont-Ferrand. Le 72e Critérium du Dauphiné a bien lieu mais dans des conditions particulières. Tout d’abord, son départ a été repoussé 2 mois plus tard en raison de la pandémie du coronavirus. La course cycliste est raccourcie à 5 étapes au lieu de 8 tout en gardant sa spécificité “Montagne” avec les quatre dernières étapes les plus difficiles. L’arrivée est prévue le 16 août à Megève.