Vous draguez sur des sites de rencontre ? Attention aux arnaques (vidéo)

Pour coller au plus près de la réalité, les scénaristes de la série ont consulté Olivier Bogaert , le commissaire de la Federal Computer Crime Unit de la Police Fédérale à Bruxelles. Nous lui avons demandé d'expliquer les plus grands dangers liés à l'utilisation de sites de rencontre ou de sexe à distance.

Le danger de l'arnaque bancaire

Lorsque nous allons sur des sites de rencontre, on peut se retrouver avec des arnaqueurs qui vont nous faire croire que nous sommes la personne de leurs rêves. On tombera peut-être dans le piège du phishing, même si c’est un phishing par dialogue. On va communiquer des informations bancaires et là, on aura peut-être une mauvaise surprise de voir qu’on a envoyé de l’argent, ou que de l’argent a pu être retiré.