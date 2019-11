Mais l'audiodescription, qu'est-ce que c'est ?

Saviez-vous que la saison 2 d'Unité 42 est disponible en audiodescription ? - © Tous droits réservés

L’audiodescription rend accessibles et compréhensibles des films et des séries à ceux qui ne peuvent y avoir accès. Pour cela, elle a recours à une voix "off", placée entre les dialogues ou les éléments sonores signifiants, qui décrit les éléments visuels de l’œuvre (actions, mouvements, expressions, décors, costumes, etc.).

Cette technique s’adresse principalement aux personnes déficientes visuelles. Toutefois, elle est également utilisée par d’autres publics (personnes âgées, personnes ne supportant pas la cadence des images, ceux qui apprennent la langue utilisée dans l’audiodescription, enfants, tout public voyant qui écoute un film sans pouvoir le regarder (par exemple en voiture) ...