Protégez-vous correctement vos enfants sur Internet ?

Pour coller au plus près de la réalité, les scénaristes de la série ont consulté Olivier Bogaert , le commissaire de la Federal Computer Crime Unit de la Police fédérale à Bruxelles. Nous lui avons demandé d'expliquer les plus grands dangers pour les enfants sur Internet, et de donner quelques conseils pour y faire face.

Les plus grands risques pour les enfants

Les enfants sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. En s’exposant en permanence, en mettant des photos en ligne, on ne sait pas ce que ces photos vont devenir. Nous devons insister auprès de nos enfants sur le fait qu’il y a une persistance et quand on est sur Internet un jour, on est sur Internet toujours.

Nous sommes civilement responsables de nos enfants. Lorsque nous postons des photos d'eux, si ces photos sont détournées, par exemple, par des personnes avec de mauvaises intentions, et que ça pose un préjudice à notre enfant, on pourrait voir les autorités se retourner contre les parents.

Nous devons aussi éviter en tant qu’adulte de trop diffuser des photos de nos enfants, parce qu’on leur donne l’impression que c’est la norme. Non, ce n’est pas la norme. Nos enfants ont un droit à l’image. Il faut communiquer avec eux.