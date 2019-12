Préparez-vous au grand final ! Les derniers épisodes d'Unité 42 sont sur Auvio

La saison 2 d'Unité 42 se termine déjà cette semaine ! Après le choc des épisodes 7 et 8, l'équipe de cyberpoliciers essaye de continuer ses enquêtes malgré tout. Et on peut déjà vous dire que le final a encore son lot de surprises à ne pas manquer.

Les derniers épisodes sont à regarder dès ce 29 novembre à 20h sur Auvio et le dimanche 1er décembre à 20h50 sur La Une.