Patrick Ridremont : "Unité 42 est une série dont on est très fiers"

Qu'est-ce qui change dans cette saison 2 ?

On va plus loin dans tout ! On sera toujours dans des enquêtes policières mais toujours avec un prétexte informatique derrière. Et c'est beaucoup plus riche entre les personnages. On a aussi des guests comme Fabrizio Rongione qui nous fait l'honneur d'être dans la saison. On a bénéficié du fait que la saison 1 avait bien fonctionné. Il y avait moins d'appréhension à venir tourner dans une série belge ! C'est une saison dont on est très fiers, on ne peut pas trop se la ramener parce que cette série parle pour nous.