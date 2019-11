Les objets connectés comme les caméras de surveillance sont-ils vraiment fiables ?

Pour coller au plus près de la réalité, les scénaristes de la série ont consulté Olivier Bogaert , le commissaire de la Federal Computer Crime Unit de la Police Fédérale à Bruxelles. Nous lui avons demandé d'expliquer les plus grands dangers liés aux objets connectés, tels que les caméras de surveillance à domicile.

Les plus grands dangers des objets connectés

Les problèmes des objets connectés, c’est que vous allez les connecter mais vous n’allez pas forcément vérifier les paramétrages de sécurité. Pourquoi ? Parce qu’on ne va pas forcément lire le mode d’emploi. On va installer, par exemple, la caméra de vidéo surveillance, elle est connectée, on en voit le résultat. On voit les images, ça nous satisfait.

Malheureusement, on n’a peut-être une petite porte qui s’est ouverte à l’arrière et qui va permettre à des personnes malveillantes d’entrer dans le système.

Un autre danger : vous avez gardé les identifiant et mot de passe “usine”, vous avez branché cette caméra sur votre point wifi, elle est automatiquement accessible sur le net. Il y a un site qui mettra peut-être votre caméra à disposition sur le net. Le site, c’est Insecam.org.