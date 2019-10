Les créateurs d'Unité 42 vous dévoilent les coulisses de la saison 2

Alors que la saison 2 débute dans quelques jours sur La Une et Auvio, Charlotte Joulia (scénariste), Mathieu Mortelmans (réalisateur) et John Engel (producteur) ont répondu à quelques questions sur son développement et sur le tournage des épisodes.

La fin de la saison 1 laissait présager une suite. Quelle est l’intention de la saison 2 ? Les personnages évoluent. Leurs quêtes personnelles changent ou progressent, tandis que les émotions qui les prenaient en saison 1 (le deuil pour Sam, la peur d’avoir perdu l’homme qu’elle aime pour Billie) sont passées, et ont été remplacées par de nouveaux challenges dans la saison 2. Les enjeux personnels se veulent encore plus forts et plus préoccupants pour nos héros. Les défis seront plus grands et les conséquences potentiellement plus graves…

Le succès de la saison 1 a-t-il modifié votre façon de travailler ? Aviez-vous plus de pression pour écrire cette 2e saison ? Absolument pas. On a fait comme d’habitude : de notre mieux. On s’est juste dit qu’on voulait faire au moins aussi bien qu’en saison 1, mais pas de pression supplémentaire pour autant. Bien sûr, on a appris des erreurs faites sur la saison 1 et tenté de ne pas les reproduire. Le succès de la saison 1 nous a motivé. C’est très sympa de savoir que ce qu’on écrit allait au moins être vu par ceux qui ont aimé la première saison !

Comment s’est passé le tournage ? Y a-t-il de nouveaux décors ? Tournage saison 2 - © Tous droits réservés Tous les décors sont nouveaux, sauf la maison de Sam ! L’Unité elle-même a déménagé : les locaux sont dorénavant bien équipés, sécurisés et nettement plus spacieux que leur situation précaire au sous-sol en saison 1. Billie s’est installée dans un nouveau squat — cette fois, au lieu d’être dans un immeuble de bureaux désaffecté, elle a investi une grande maison de maître abandonnée. Le tournage s’est très bien passé, même s’il a été relativement éprouvant dû aux scénarios plus denses et aux paramètres plus ambitieux de cette nouvelle saison.

Cette 2e saison est-elle plus ambitieuse que la première ? La saison 2 est en tous points encore plus forte, plus intense, plus émotionnelle et engageante. Tant au niveau de l’écriture que de la production, qui a gagné en ampleur et en finesse. On a plus de personnages qui interviennent dans les enquêtes. Et ce qui arrive à Sam et Billie aussi, c’est un cran au dessus, mais je ne dirai rien, même sous la torture…

► Pour découvrir la saison 2, on vous donne rendez-vous dès le 3 novembre sur La Une et Auvio. Et pour les plus impatients, deux épisodes inédits seront disponibles 48h avant la diffusion télé chaque semaine sur Auvio.

Unité 42 Saison 2 - Bande-annonce - Unité 42 - 18/10/2019 Découvrez le trailer des deux premiers épisodes de la saison 2 d'Unité 42 !