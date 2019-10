La saison 2 d'Unité 42 débarque le 3 novembre sur La Une et Auvio !

Plus

Après deux ans d'attente, il est enfin temps de vous dévoiler la suite des aventures de Sam Leroy et Billie Vebber ! La saison 2 de votre série belge débarque le dimanche 3 novembre à 20h50 sur La Une. Soyez prêts !

Où en sont Sam et Billie ?

Sam Leroy, veuf et père de 3 enfants, dirige la Cyber Crime Unit de Bruxelles. Lassé d’endosser le rôle du flic parfait, Samuel commence à entretenir une relation trouble avec Diane, une détenue qu’il a mise en prison deux ans auparavant.

De son côté, Billie Vebber, jeune hackeuse idéaliste, fait tout pour réintégrer l’Unité 42 de laquelle elle a été écartée pour trahison et lutte pour ne pas être rattrapée par ses vieux démons.

Le retour de l'équipe à l'origine du succès

Au casting, les acteurs principaux sont évidemment de retour ! Patrick Ridremont (Sam Leroy) et Constance Gay (Billie Vebber) ont rempilé pour cette deuxième saison, tout comme Roda Fawaz (Nassim), Tom Audenaert (Bob), Danitza Athanassiadis (Alice) et Hélène Theunissen (Hélène).

Produite par John Engel (Steel Fish Pictures), la saison 2 a été écrite par le pool de scénaristes de base notamment composée de Charlotte Joulia et Julie Bertrand, à l'aide de nouveaux auteurs. Quant à la réalisation, ce sont Mathieu Mortelmans, Hendrik Moonen et Christopher Wagner qui ont mis en scène ces dix épisodes captivants.

Des surprises au programme

Cette saison inédite promet de nombreuses surprises ... Vous découvrirez notamment des acteurs belges bien connus du public en guests de certains épisodes. Le succès de la première saison a en effet attiré pas mal de nouveaux comédiens, souhaitant participer à cette série 100% belge.

En plus, des thématiques toujours plus originales liées à la cyber-criminalité seront présentées tout au long des épisodes. C'est en effet l'un des meilleurs arguments d'Unité 42 : des enquêtes policières et des technologies que vous ne verrez nulle part ailleurs !

Pour rappel, la saison 1 est disponible en intégralité sur Auvio.

► On vous donne donc rendez-vous dès le 3 novembre sur La Une et Auvio. Et pour les plus impatients, deux épisodes inédits seront disponibles 48h avant la diffusion télé sur Auvio.

Unité 42 Saison 2 - Bande-annonce - Unité 42 - 18/10/2019 Découvrez le trailer des deux premiers épisodes de la saison 2 d'Unité 42 !