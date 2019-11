Découvrez les lieux de tournage de la saison 2 d'Unité 42 à Bruxelles (carte interactive)

Alors que la saison 2 d'Unité 42 se termine ce dimanche 1er décembre, nous vous proposons de découvrir quelques lieux de tournage de la série. Plongez-vous dans une carte interactive de Bruxelles et essayez de reconnaître les décors de votre série belge !

A propos des décors de la saison 2, les auteurs d'Unité 42 s'exprimaient comme ceci :

"Tous les décors sont nouveaux, sauf la maison de Sam ! L’Unité elle-même a déménagé : les locaux sont dorénavant bien équipés, sécurisés et nettement plus spacieux que leur situation précaire au sous-sol en Saison 1. Billie s’est installée dans un nouveau squat — cette fois, au lieu d’être dans un immeuble de bureaux désaffecté, elle a investi une grande maison de maître abandonnée. Le tournage s’est très bien passé, même s’il a été relativement éprouvant dû aux scénarios plus denses et aux paramètres plus ambitieux de cette nouvelle saison."