Découvrez le choc de la saison 2 d'Unité 42 dans les épisodes 7 et 8 sur Auvio

Comme chaque semaine, nous vous proposons de découvrir deux épisodes inédits de la saison 2 d'Unité 42, en primeur sur Auvio ! Cette semaine, on vous dévoile les épisode 7 et 8, particulièrement prenants et tendus. Ils sont à regarder dès ce 22 novembre à 20h sur notre plateforme vidéo et le dimanche 24 novembre à 20h50 sur La Une.