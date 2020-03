La comédienne Anny Duperey (une famille formidable) confinée à Paris, loin de sa maison en Creuse

Anny Duperey est comédienne et romancière. Très attachée à sa maison en Creuse elle ne passe pourtant pas le confinement là-bas : "J’étais à Paris quand le confinement a été décidé. J’ai failli me précipiter dans ma maison en Creuse mais je me suis dit que là-bas j’allais être isolée, que j’allais être obligée de me déplacer pour me ravitailler. La prudence m’a conseillé de rester à Paris. J’ai le privilège d’avoir un petit coin de jardin. Je compatis avec les gens qui sont enfermés dans de petits appartements" explique-t-elle au magazine de proximité La Montagne.