Bernard Le Coq, un confinement entre cuisine et culture

Comme pas mal d'entre nous, il en profite pour rattraper son "retard culturel" . Il visionne des séries comme Vikings, Games of Thrones, Gomorra, Narcos, et bientôt la troisième saison d'Ozark.

A TV Magazine, il déclare également: " Je fais une heure de sport par jour, avec trois copains, nous nous retrouvons sur What’s App. Je suis dans un appartement confortable, c’est très vivable, et nous avons la chance de pouvoir nous nourrir et nous divertir."

Et le comédien aime passer du temps derrière les fourneaux, pour cuisiner des bons petits plats et des gâteaux.

Comment le comédien voit-il la sortie du confinement ? Sa réponse à TV Magazine est en demi-teinte: "Je ne sais pas à quoi cela va aboutir. J’espère que cette vague de solidarité tiendra, mais ces choses-là vont et viennent, les grands élans du cœur retombent vite. Il n’empêche, j’ai le sentiment que l’on est dans un sacré merdier dont on sortira grandi. Les tensions amènent parfois de la créativité et peuvent éclairer le monde. Ce sont des tremblements, des transformations possibles qui, je le souhaite, élargissent l’esprit. On apprend des choses, même s’il faut ensuite solliciter la mémoire pour ne pas oublier les horreurs qui ont pu être vécues ou commises. La culture, l’histoire sont en cela essentielles."

