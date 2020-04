Cette semaine, Cédric et Virginie partent à la rencontre de Charlotte Meyers, décoratrice d’intérieur. Nous vous ferons visiter son cocon à Bruxelles, un appartement qu’elle loue mais qui a totalement changé de look grâce à ses bonnes idées. L’habitation a gardé l’âme de la maison tout en lui donnant un coup de jeune. Au programme : idées et astuces pour transformer vos pièces. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée.

La Dome House Vivre en location en soignant l'esthétisme de son cocon - © Tous droits réservés C’est à l’ombre boisée du Lac de Windermere en Angleterre que s’agrippe la Dome House. Une curieuse maison écologique construite en 2011 et rénovée en 2016 par Joyce et Phil. Aujourd’hui transformée en maison d’hôtes, elle accueille les voyageurs. Avec une décoration atypique et décontractée, la maison propose aussi une piscine chauffée pour transformer votre nuit en un séjour cocooning !

"Fais-le toi-même" Vivre en location en soignant l'esthétisme de son cocon - © Tous droits réservés Le DIY ou Do It Yourself se retrouve partout : Youtube, Instagram, Pinterest se sont appropriés ces 3 lettres. Elise en a fait de même en créant un atelier-matériauthèque à Bruxelles, " Fais-le toi-même " (DIY en français) ! Son objectif ? Apprendre à bricoler pour devenir autonome, sensibiliser à l’éco-consommation mais également faire des rencontres. Des cours collectifs sont souvent organisés pour initier le bricoleur débutant ou perfectionner les plus débrouillards, il ne reste plus qu’à se lancer !

Des lampes d’intérieur et d’extérieur en pierre bleue Vivre en location en soignant l'esthétisme de son cocon - © Tous droits réservés Quand les lignes épurées et le naturel de la pierre bleue sont associés à des sources lumineuses cela crée la gamme presqu’infinie de possibilités de luminaires d’Alex Detournay. Autant adaptée à l’intérieur qu’à l’extérieur, voilà une belle mise en valeur d’une pierre bien de chez nous.

Il y a un truc : Placer une palissade dans le jardin Vivre en location en soignant l'esthétisme de son cocon - © Tous droits réservés Valentine et Robert ont placé une belle palissade en bois dans le jardin de la maison de l’émission pour avoir un peu plus d’intimité. Ils vous dévoilent leurs trucs et astuces.