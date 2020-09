Rénovation réussie d'une ancienne ferme laitière à Maredsous

Pour la première de la saison "D'une brique dans le ventre', Cédric et Virginie vous emmènent à la ferme à Denée ! Ils vous feront découvrir la rénovation réussie d’une magnifique ancienne ferme laitière. Après avoir aménagé une partie du bâtiment pour y glisser leur cocon, ce couple d’agriculteur s’est lancé un challenge : transformer la partie laitière en un gîte de 12 personnes. Pari réussi ! La bâtisse est méconnaissable, le charme de la ferme est conservé et réhaussé grâce au choix de mobiliers contemporains et de couleurs tendances. Un logement au calme pour découvrir les curiosités du coin de Maredsous. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

Le chant des étoiles Un gîte et une maison dans une ancienne ferme - © Tous droits réservés Les bulles poussent partout en Belgique et deviennent le logement insolite à ne pas rater ! Cette semaine, nous vous faisons découvrir un zome pas comme les autres à Spa. Vitrée à 70% et construite en bois, la sphère proposée par Le Chant des Etoiles est d’autant plus ancrée dans la nature. L’utilisation de matériaux durables, locaux et le savoir-faire d’un artisan en fait un logement unique ou presque en Belgique ! Alors après une journée aux Thermes de Spa, quoi de mieux qu’une nuit dans un lit confortable et sous les étoiles ?

Les résidences secondaires Un gîte et une maison dans une ancienne ferme - © Tous droits réservés Vous rêvez d’un pied à terre bien à vous pour vous échapper le week-end ou pendant les vacances ? Mer ou campagne, chez nous ou à l’étranger ? Pour que votre projet de résidence secondaire devienne peut être une réalité, Anne et ses experts vous conseillent sur les étapes à respecter.

Aynhoe Park Un gîte et une maison dans une ancienne ferme - © Tous droits réservés Aynhoe Park, c’est un immense cabinet de curiosités qui a pris place dans un château du XVII ème. Situé non loin d’Oxford, il a depuis été transformé par des architectes de renom, et meublé avec fantaisie sur le ton de l’humour anglais ! Une visite qui donne le sourire et l’envie de sortir des sentiers battus et d’adopter une déco farlelue !

Il y a un truc : Fabriquer un brasero Un gîte et une maison dans une ancienne ferme - © Tous droits réservés Ca y est les nuits les plus froides sont bientôt de retour et quoi de mieux qu’un brasero design pour réchauffer nos soirées tardives ? Robert et Valentine se chargent de vous montrer comment en personnaliser un !