Transformation lumineuse d’une maison en pierres à Blaton

Cette semaine, Cédric et Virginie vous emmènent du côté de Blaton pour y découvrir la transformation de cette maison en pierres au charme fou! La partie intérieure du bâtiment a été entièrement évidée et tout a été repensé et réaménagé pour obtenir des pièces de vie spacieuses et lumineuses. Côté extérieur, la pierre a été préservée et profite aujourd’hui d’un très beau mélange avec l’ancien et le contemporain. Découverte… A voir ce samedi 21 septembre à 20:20 sur La Une.

Hotel Terminus Nord 25h à Paris Alors qu'il n'a ouvert ses portes qu'en janvier 2019 dans un bâtiment historique parisien situé en face de la célèbre Gare du Nord, l'hôtel Terminus Nord 25h fait déjà beaucoup parler de lui! La raison? Son identité visuelle haute en couleurs qui étonne autant qu'elle fascine. Du linge de lit à la déco en passant par les luminaires, rien n'a été laissé au hasard. Découverte…

Les pavillons 'Be Lodge' - nouveau concept modulable Bertrand Marot a inventé le 'Be Lodge', un pavillon transportable et modulable, 100% belge. Le principe? Agrandir votre maison - pour y annexer par exemple un bureau, une salle de sport ou un pool-house - sans réaliser de gros travaux et dans un délai de production très rapide. Fabriqués principalement en acier et en bois, ils apportent une touche contemporaine à votre habitation!

Les papiers-peints étonnants de l'artiste Pascale Risbourg Passionnés par le vintage et le contemporain, Pascale Risbourg et son mari ont commencé à créer des papiers peints originaux et surprenants : décors graphiques, imprimés et couleurs atypiques… L'idée est qu'à chaque fois que l'on regarde l'une de leur création, on y redécouvre un autre aspect, un autre détail.

Il y a un truc: Fabriquer une lampe articulée Cette semaine, Valentine et Robert s'attaquent à la fabrication d'une lampe articulée. Découpage, assemblage, et finitions - ils vous livreront toutes leurs astuces dans l'émission.