Transformation et rénovation contemporaine pour cette très jolie maison mitoyenne à Bruxelles

Pour la première de la saison, Cédric et Virginie vous emmènent à Bruxelles pour visiter le cocon de Emma et Bernard, une petite maison mitoyenne à la jolie façade longeant l’église du quartier. Elle était inoccupée pendant un certain nombre d’années avant d’être achetée et complètement rénovée par le couple en 2018. Les anciens propriétaires avaient remanié la maison de manière à cacher son charme, heureusement les plafonds moulurés, les belles portes ont pu être récupérées.