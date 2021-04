Cette semaine, nos animateurs retournent à Bruxelles pour découvrir la jolie rénovation de Céline et Cédric ! Après de gros travaux, cette maison est devenue lumineuse et accueillante. Grâce à la suppression de certains murs intérieurs, l’espace est agrandi même si le bâtiment fait moins de 5m de largeur. Un réel avantage pour donner une impression de volume ! Un magnifique mur de briques fait toute la hauteur de la maison et vient lui donner du caractère. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

Déconnexion garantie dans ce gîte chaleureux et insolite à Marchin Transformation d'une maison bruxelloise semi-mitoyenne - © Tous droits réservés Envie de vous arrêter dans un petit gîte cosy et insolite dans la région de Marchin ? Le gîte de Benoit est fait pour vous. Propriétaire d’une ferme, il souhaitait y installer des logements et y faire rêver ses clients. Touché par le style de Gaudi, il décide de tout rénover seul ou presque et d’utiliser des matériaux simples et naturels : le bois, la pierre et le métal. Un mélange réussi pour ce logement plongé dans une ambiance boisée !

La première maison-serre bioécologique et autonome en énergie/eau de Belgique Transformation d'une maison bruxelloise semi-mitoyenne - © Tous droits réservés Koen Vandewalle est un architecte spécialisé dans la construction bio-écologique. Il vient de terminer sa maison 100% autonome en énergie, gaz et en eau dans laquelle il vit avec sa femme et leurs 5 enfants. Comment est-ce possible ? Grâce à l’utilisation de matériaux naturels et recyclables. Panneaux photovoltaïques, citernes d’eau de pluie ou encore béton circulaire, il nous explique comment il est arrivé à construire la maison la plus écologique de Belgique.

Il y a un truc : Création d’une pyramide potagère Transformation d'une maison bruxelloise semi-mitoyenne - © Tous droits réservés Robert et Valentine avaient besoin de prendre l’air ! Cette semaine, ils en profitent pour créer une super pyramide potagère pour faire pousser tout ce qui vous passera par la tête : fraisiers, salades, herbes aromatiques ou même des fleurs !