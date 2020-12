Transformation d'un atelier en loft ouvert et lumineux

Cette semaine, direction notre belle capitale pour découvrir cette transformation spectaculaire ! Cédric et Virginie ont fait la rencontre de Noëlle et Jean-Paul, le couple qui a métamorphosé cette ancienne imprimerie en un loft familial lumineux. Autrefois un grand espace froid et vide, la bâtisse est méconnaissable et offre des pièces spacieuses et décorées avec goûts. L’ambiance industrielle est rehaussée grâce au parfait mélange entre le noir utilisé par touche et les couleurs choisies harmonieusement. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

Emmanuel avait un container maritime qui trainait depuis un petit temps dans son jardin et un jour, il a eu une idée folle : le transformer en un bungalow lumineux et confortable ! Le container est méconnaissable, notamment grâce aux nouvelles ouvertures et aux fameuses pièces " tiroirs " qui modulent l'espace à l'infini. Toutes les commodités s'y retrouvent pour passer un super séjour en pleine nature.

Le Viager

Continuer à vivre dans sa maison tout en s'assurant des revenus complémentaires grâce à elle, c'est possible ! Nous découvrirons ensemble les avantages et les inconvénients du Viager et les procédures à suivre avec Anne et Notaire.be.

Charles Kaisin nous ouvre les portes de l'Almaha hôtel à Marrakech

Une touche belge au cœur de la Médina de Marrakech : Dans ce somptueux Riad tout récemment ouvert, 14 suites donnent chacune sur une vaste cour intérieure transformable en plan d'eau, et c'est notre compatriote Charles Kaisin qui a mis toute sa poésie et son amour des matériaux et des artisans dans une décoration inspirée par un célèbre poème de Baudelaire, " l'invitation au voyage ".

Il y a un truc : Peinture graphique colorée

Cette semaine, Robert et Valentine ont décidé de donner une nouvelle dimension à leur mur ! Les fresques murales ont de plus en plus leur place dans nos intérieurs, c'est ce que notre couple de bricoleurs a décidé de vous prouver avec leur peinture graphique.