Cap sur Beersel pour découvrir la nouvelle vie d’un magnifique manoir datant de 1922 ! Anciennement bâtie par un médecin et sa famille, l’habitation a été totatlement abattue pour ne conserver que sa façade avant. De nombreuses moulures ornent de nouveau les plafonds et les murs mais cette fois, dans un tout autre talent décoratif ! Le défi à relever ? Moderniser l’ensemble tout en gardant le style bien particulier de l’époque. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une.

SWEETS Hôtel - dormir dans d'anciennes maisons d'éclusiers sur les canaux d'Amsterdam Transformation contemporaine d'un ancien manoir - © Tous droits réservés Amsterdam attire les touristes du monde entier et ses canaux n’y sont pas pour rien. Aujourd’hui, il est même possible d’y loger grâce au SWEETS Hôtel ! 28 maisons éclusières ont été transformées en chambres d’hôtel pour passer une nuit exceptionnelle sur les eaux de la ville. Le charme des lieux a été préservé et le design néerlandais des années 1910, avec le mouvement expressionniste, est mis à l’honneur dans chaque chambre. Une autre bonne raison de visiter la Venise du Nord !

"Pierre - Papier - Ciseaux" - l'univers créatif d'une jeune décoratrice d'intérieur Transformation contemporaine d'un ancien manoir - © Tous droits réservés Fini les catalogues et place aux comptes Instagram de décoration ! Noémie Meijer l’a bien compris et chaque jour, c’est près de 22.000 abonnés qui accompagnent la jeune décoratrice d’intérieur dans son quotidien professionnel. " Pierre Papiers Ciseaux ", l’activité qu’elle a lançé porte bien son nom : imagination, création, transformation. Elle n’hésite pas à mettre la main à la pâte et propose même des tutos pour les plus bricoleurs d’entre nous. Découverte samedi !

Les pierres font illusion Transformation contemporaine d'un ancien manoir - © Tous droits réservés L’artisanat de la pierre revient à la mode. Il est d’ailleurs possible aujourd’hui d’utiliser de fausses pierres. L’imitation est quasi parfaite et permet de choisir le ton de sa pierre parmi plus d’une centaine de modèles qui peuvent être mixés ensemble pour un joli rendu. Un résultat surprenant pour un prix plutôt abordable.

Il y a un truc : isolation d’un mur par l’intérieur Transformation contemporaine d'un ancien manoir - © Tous droits réservés L’isolation d’un mur par l’intérieur n’est pas toujours la solution la plus efficace mais la moins coûteuse. Néanmoins, elle peut être faite par les plus bricoleurs d’entre nous qui profiteront d’une prime Energie. Découvrez la méthode de Robert et Valentine pour réussir son isolation par l’intérieur.