Cette semaine, c’est à Grez-Doiceau que Cédric et Virginie se sont arrêtés. Ils vous donnent rendez-vous chez Nathalie et Jean-Philippe, les propriétaires d’une maison du 18ème siècle totalement rénovée. Achetée en 2009, Jean-Philippe s’est attaqué seul à la rénovation et il peut se vanter du magnifique résultat ! Le choix des couleurs sombres mélangées au bois donne une touche de caractère à cette habitation devenue confortable et décorée avec goûts. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée.

Le "City Hub" - hôtel branché à petit budget Transformation complète d'une maison du 18ème - © Tous droits réservés De retour à Rotterdam et avec une idée de logement de plus ! Nous vous présentons l’auberge de jeunesse du futur, le City Hub. Cette adresse insolite combine confort, petit budget et technologies. Se servir un verre ? Utiliser la bagagerie ? A l’aide d’une puce, tous les clients déambulent à leur guise et gagnent en autonomie.

Mostri-Mostrini - le macramé version 2020 Transformation complète d'une maison du 18ème - © Tous droits réservés Il y a quelques années, Mélanie, enseignante depuis 15 ans, a ressenti le besoin de pratiquer une activité plus manuelle. Après avoir regardé des tutoriels sur internet, cette artiste autodidacte s’est lancée dans la création de macramés et crée Mostri-Mostrini. Un art qu’elle affectionne et pour lequel elle est vraiment douée.

Il y a un truc : Fabriquer une niche pour chien design Transformation complète d'une maison du 18ème - © Tous droits réservés Cette semaine Valentine et Robert ont décidé de s’intéresser à nos meilleurs amis poilus. Ils ont construit une super niche design pour Neska. Nos toutous aussi méritent le meilleur !