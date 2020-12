Cette semaine, Cédric et Virginie rencontrent Danielle et Olivier pour visiter leur jolie ancienne maison de Maîtres. Le couple a rénové lui-même la bâtisse de la cave au grenier, cette rénovation a d’ailleurs réveillé la passion de Danielle pour la décoration qui, aujourd’hui, en a fait une activité complémentaire. Le charme de la maison a été conservé grâce à sa façade, ses carrelages en mosaïque et son escalier en marbre. La famille a même réussi à le rehausser en mêlant l’ancien avec des éléments modernes de style campagne chic.

On rêve tous d’une maison de campagne mais n’avons pas forcément la chance d’en avoir une ou l’envie de s’en occuper. A seulement 45min de Paris, Le Barn est une de ces nouvelles adresses alternatives que certains ont adopté comme résidence secondaire. Cette ancienne ferme équestre nichée dans la forêt de Rambouillet est un hôtel qui marie confort et détente. Découverte !

Les papiers peints étonnants de l’artiste Pascale Risbourg

Transformation cocoon et chaleureuse d’une maison familiale - © Tous droits réservés

Passionnés par le vintage et le contemporain, Pascale Risbourg et son mari ont commencé à créer des papiers peints originaux et surprenants : décors graphiques, imprimés et couleurs atypiques… L’idée est qu’à chaque fois que l’on regarde l’une de leur création, on y redécouvre un autre aspect, un autre détail.