Spéciale Batibouw 2020

Le salon Batibouw ouvre ses portes ce week-end ! Comme chaque année, Cédric et Virginie vont arpenter les milliers de m2 des palais du Heysel pour dénicher les nouveautés et les tendances 2020 en matière de construction, rénovation et décoration. Plus de journée pour les professionnels mais un espace qui leur est réservé, 4 nouvelles zones : inspiration, habitat alternatif, DIY et conseils… Cette année, le salon fait peau neuve !

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée.