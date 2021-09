Retour aux sources grâce au Domaine de Ronchinne

Pour la première de la saison, Cédric et Virginie se sont arrêtés au cœur du Condroz namurois pour découvrir le Domaine de Ronchinne ! En 1909, il abritait avant tout le château de Ronchinne qui fut la résidence de la princesse Clémentine de Belgique. Aujourd’hui, le domaine propose des chambres traditionnelles au Château, aux Ecuries et dans la nouvelle Maison du Jardinier rénovée et aménagée. Et si une nuit insolite vous tente, il est désormais possible de s’endormir à la belle étoile, au cœur de la nature ou même perché dans les arbres ! Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée.

Le schiste dans nos maisons et nos jardins Retour aux sources dans le merveilleux Domaine de Ronchinne - © Tous droits réservés Considéré comme le dernier mineur de schiste en activité en Belgique, Vincent Theret s’est emparé de la mine de Alle-sur-Sermois. Laissée de côté par les mineurs de l’époque, la roche est travaillée et taillée par Vincent avant de se retrouver dans nos maisons ou nos jardins. Découverte de ce savoir-faire et de l’utilisation du schiste dans nos espaces de vie !

Ancien relais de poste rénové au Canada Retour aux sources dans le merveilleux Domaine de Ronchinne - © Tous droits réservés Après avoir acheté ce magnifique domaine familial situé non loin de la frontière entre les USA et le Canada, Terry Kell, l’heureux propriétaire, a décidé de le rénover complètement en faisant honneur à sa passion pour l’automobile. Un pari original et audacieux mais très réussi !

Valoriser et décorer son intérieur grâce à un coaching déco Retour aux sources dans le merveilleux Domaine de Ronchinne - © Tous droits réservés Rendre la décoration abordable et à la portée de tous, c’est l’objectif de My Sweet Home ! Sylvie Verhulst vous partage sa passion, son expérience, ses petits trucs et astuces pour décorer vos intérieurs selon vos goûts. Les conseils de Sylvie peuvent également vous aider à vendre votre bien grâce à son home staging personnalisé. Découverte !

Il y a un truc : Upcycling de vieux tiroirs Retour aux sources dans le merveilleux Domaine de Ronchinne - © Tous droits réservés Pour accueillir notre nouvelle bricoleuse, Amandine, Robert a décidé de lui montrer un joli upcycling à partir d’une vieille commode. Ils ont récupéré ses tiroirs et en ont fait une petite desserte originale !