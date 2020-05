Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Pour leur retour, Cédric et Virginie vous emmènent à Jemeppe-sur-Sambre pour vous faire découvrir cette jolie maison mitoyenne. La famille a décidé de rénover la bâtisse petit à petit jusqu’à avoir ce magnifique résultat. Le blanc épuré choisi dans de nombreuses pièces fait ressortir le charme de la maison de maître de 1918. Hauteur sous plafond, hautes portes, carrelages d’époque, tout y est ! Le décloisonnement de certaines pièces a permis d’amener une belle lumière, une autre manière de redonner vie à cette vieille maison. Découverte samedi soir sur La Une !

Murmures Namur

Rénovation très réussie d'une maison mitoyenne - © Tous droits réservés

Bonne nouvelle pour les amoureux de Namur et sa citadelle ! Murmures Namur vous propose une suite hotelière pour deux nichée au cœur même du quartier de la citadelle. Construite en 2019, elle a été conçue de manière épurée et intemporelle, ses murs miroirs reflétent la nature environnante pour le plus grand plaisir des hôtes.