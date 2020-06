Rénovation surprenante d'une petite maison du 19ème siècle

Pour terminer la saison en beauté, Cédric et Virginie se rendent à Liège pour vous présenter cette jolie petite maison rénovée. Plus longue (22m) que large (3,5m), la maison était dans un état lamentable quand Catherine, architecte d’intérieur et Danny ont décidé de se lancer un défi : la retaper eux-mêmes avec un budget le plus petit possible. Challenge relevé ! La baie vitrée de la cuisine amène une luminosité qui manquait au bâtiment et la décoration de Catherine a transformé cette maison délabrée en un cocon confortable et accessible à tous !

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée