Rénovation harmonieuse d'une petite maison mitoyenne

La laine a de plus en plus la cote dans nos intérieurs. Catherine et Fabienne l’ont bien compris et utilisent cette matière noble et naturelle pour créer de magnifiques plaids, coussins et fauteuils. Les deux amies ont également mis un point d’honneur à travailler en circuit court. Un savoir-faire respectueux donc, qui est un très beau mélange entre tradition et modernité.