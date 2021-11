Rénovation esthétique d'un chancre en maison à Bruxelles

Cette semaine, direction la capitale pour Cédric et Virginie qui ont visité pour vous la maison de Julie et Olivier ! Le couple s’est lancé un défi assez fou : acheté un ensemble de deux bâtiments pour n’en faire qu’un seul, leur cocon familial. Le résultat ? Une jolie rénovation fonctionnelle, lumineuse et unique au charme certain. Julie, architecte d’intérieur, y a laissé sa patte de professionnelle grâce à des influences marocaines et européennes, le tout dans un univers ethnique et bohème-chic