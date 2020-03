Cette semaine, Cédric et Virginie vous font découvrir la rénovation de deux appartements transformés en un duplex moderne et lumineux. Alors qu’il vivait au premier étage, ce couple bruxellois a hérité de l’appartement situé au rez-de-chaussée. Avec l’aide de l’architecte, Charlotte et Odilon ont réussi à faire de ce nouveau duplex, un cocon chaleureux, spacieux et ont pu offrir un jardin à leurs deux petites filles. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée.

Le Sozo Hôtel Rénovation de deux appartements en un duplex moderne - © Tous droits réservés Direction Nantes et son ancienne cité gallo-romaine ! Le Sozo Hôtel accueille ses visiteurs dans une chapelle du 19ème siècle pour leur offrir une expérience inédite. A la fois mystique de par son ambiance et contemporaine par son mobilier, la bâtisse est devenue l’hôtel 4 étoiles le plus insolite de Nantes.

Tendance Bois 2020 Rénovation de deux appartements en un duplex moderne - © Tous droits réservés Le bois est devenu un matériau indispensable, que ce soit dans la construction, la rénovation ou même la décoration de nos maisons. A l’extérieur comme à l’intérieur, le bois est partout. Anne fait donc le point pour nous sur les tendances de cette année 2020 grâce à la découverte de cette maison !

Les fresques murales et la customisation d’objets selon Pupa Rénovation de deux appartements en un duplex moderne - © Tous droits réservés Bienvenue dans l’univers graphique de Pupa. Que ce soit sur vos murs, vos meubles ou via des objets de sa collection, vos intérieurs seront égayés et embellis grâce à ses fresques et ses créations originales et hautes en couleurs !

Il y a un truc : Fabriquer une banquette d’appoint pour le vestiaire Rénovation de deux appartements en un duplex moderne - © Tous droits réservés Votre vestiaire vous semble vide et mal équipé ? Notre couple de bricoleurs, Robert et Valentine, ont choisi de fabriquer une banquette d’appoint design qui sert aussi de petit rangement.