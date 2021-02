Rénovation d'une maison des années 60

Cette semaine, Cédric et Virginie vous emmènent sur les hauteurs de Liège pour découvrir la jolie maison de Audrey et Bernard. Située dans un bois et au bout d’un chemin sans issue, la maison des années 60 offre un lieu de calme à la famille. Le couple a souhaité garder son style architectural tout en amenant une nouvelle ouverture sur l’arrière de la maison et sur l’ambiance environnante. Plusieurs aménagements ont été pensés pour améliorer la consommation énergétique et le confort de la maison.

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée