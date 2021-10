Rénovation d'une maison de ville datant du XIXème siècle

Située dans les rues de Tournai, la maison de Amédée offre un espace unique et surprenant pour son emplacement. Construite fin du 19ème siècle, la bâtisse propose un lieu de vie plein de caractères. La propriétaire a eu à cœur de la rénover en respectant le côté patrimoine et en conservant des pièces fortes de la maison comme l’escalier de l’entrée, les dalles d’origine, les moulures ou le magnifique vitrail d’époque de la cuisine. Les couleurs neutres choisies permettent d’harmoniser l’ancien et le contemporain et de souligner les éléments du passé.

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée.