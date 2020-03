Rénovation d'une maison atypique des années '70

Direction Liège et la maison de Laurence et Fabrice ! Cette semaine Cédric et Virginie vous font découvrir la rénovation d’une maison des années '70. Déjà bardée de bois à l’époque, les propriétaires ont décidé de donner une nouvelle jeunesse à cette maison autrefois humide et détériorée. La rénovation a été menée de manière à garder l’esprit des lieux : les blocs bruts en béton et les cadres de portes en merbau sont d’origine. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée.

Après les Cube Houses, nous sommes de retour à Rotterdam pour vous présenter un nouveau logement insolite ! Mélange de bois et de carton, le Wikkelboat propose une nuitée confortable et les pieds presque dans l'eau. L'hébergement offre la possibilité de dormir sur l'eau tout en profitant de sa position centrale et calme.

Architecte de formation, Gaëlle s'est lancée dans la création de luminaires personnalisés ! Design épuré, courbes légères et formes gracieuses, les luminaires de Glim Design harmonisent les intérieurs. Le mélange de bois et d'acier leur apporte à la fois une résistance et une douceur inattendue.

Envie de donner un aspect pierre, brique ou autre à vos murs intérieurs et/ou extérieurs ? C'est possible avec Wallrok, une société spécialisée dans la décoration murale qui utilise la chaux pour redonner un cachet à votre habitation.

Valentine et Robert ont déniché une ancienne table de jeux en métal et vous montrent comment la rénover ! Ce qui annonce de longues soirées de jeux de société avec les enfants, bonne idée en cette période de confinement.