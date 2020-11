Rénovation d'une ancienne ferme du pays de Herve

Cette semaine, direction Aubel pour Cédric et Virginie ! Au programme : découverte de cette ancienne ferme rénovée en un joli gîte et une partie privée. Antoine et Julie ont décidé de garder le charme de l’ancien, tout en y ajoutant leurs meubles de famille, ce qui donne un cachet et une nouvelle dimension à la bâtisse d’origine. Et si vous avez des envies de cabane, découvrez aussi la petite maison de Sedona et Louisa construite par Antoine. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

Direction la Bretagne et un nouveau concept hôtelier étonnant : la soucoupe Anthenea ! Posée sur l'eau, la suite flottante propose une expérience luxueuse inédite. Equipée comme un bâteau, la soucoupe Anthenea offre un confort extrême et une proximité unique avec la mer. Elle est également conçue pour s'adapter à tous les environnements, tout en respectant l'écosystème dans lequel elle se fond. Tous les ingrédients sont rassemblés pour vous faire passer une nuit apaisante et inoubliable !

Métamorphose à prix doux pour mini maison au bord d'un canal

La rénovation de cette petite maison de 70m2 regorge d'ingéniosité. Outre l'aménagement pour emplir toute la maison de la lumière naturelle, ce sont plein de bonnes idées et d'huile de coude qui ont permis un aménagement spatial intelligent, tout en harmonie.

Il y a un truc : Fabriquer une étagère modulable et design

Cette semaine, Robert et Valentine revisitent la classique étagère et vous en proposent une modulable en plus ! De quoi habiller vos murs, tout en simplicité et utilité.