Rénovation basse énergie d'une maison bruxelloise de 1922

Cette semaine direction Bruxelles, Cédric et Virginie vous font découvrir la maison de Bénédicte et sa famille. Soucieux de l’environnement, ce couple tenait à ce que sa maison rénovée soit la plus économe et écologique possible. L’isolation a été l’une des étapes phares de la rénovation, elle possède une toiture végétale et l’installation de panneaux photovoltaïques est prévue ! L’objectif de la famille : embellir la maison en mélangeant le nouveau et l’ancien tout en conservant leur intérêt pour l’environnement.

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée.