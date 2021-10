Nouvelle peau de bois et de verre pour cette maison atypique

Cette semaine, Cédric et Virginie s’arrêtent à Liège pour découvrir une bâtisse atypique, celle de Emile et Fanny ! Bâtie en 1933 près de grands terrils, la maison a pris un coup de jeune grâce à la rénovation du couple. Leur choix ? Enlever la toiture et lui construire une nouvelle enveloppe en ossature bois et verre ! Une décision peu commune qui lui donne un petit air de cabane perchée et amène une ambiance particulière. L’utilisation de matériaux locaux et naturels a permis de finaliser ce projet épuré et simple en évitant les finitions.

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée.