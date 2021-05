Plus

Cette semaine, Cédric et Virginie vous présentent une maison spéciale énergie ! Construite en bois il y a 5 ans, la bâtisse est super passive, offrant un confort de vie à la famille recomposée de Dominique et Véronique. Chauffage au bois, isolation, Panneaux photovoltaïques avec stockage de l’électricité dans des batteries,.. Nous ferons le point sur les différents aménagements permettant de réduire la consommation d’énergie de cette maison. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

Loft inspirant en région liégeoise Nouvelle maison unifamiliale en bois passive - © Tous droits réservés Direction Seraing pour découvrir un joli loft entrepôt ! Situé au fond d’une cour, la bâtisse offre une atmosphère confortable grâce aux jeux de matières et de couleurs du mobilier. Une véritable leçon pour les mordus de décoration et un bel exemple d’intégration de parquet dans un intérieur contemporain.

Les créations originales de MK metal Design Nouvelle maison unifamiliale en bois passive - © Tous droits réservés Lorsque deux Belges associent leurs compétences en soudure, menuiserie et en peinture industrielle, ça donne MK Metal Design ! Mobilier sanitaire, garde-corps, table, cuisine, châssis, fauteuil… Cette équipe de passionnés s’occupe de toute votre maison en favorisant l’économie locale et la qualité de leurs matériaux. Les objets artisanaux proposés sont des mélanges harmonieux de métal, de bois et de verre. Découverte !

Les Sources de Caudalie dans le Bordelais Nouvelle maison unifamiliale en bois passive - © Tous droits réservés Si vous avez envie d’une escapade nature et reposante, alors l’établissement " Les Sources de Caudalie " est fait pour vous ! Situé dans un cadre idyllique, non loin de Bordeaux, cet hôtel est équipé d’un magnifique spa et d’un restaurant doublement étoilé. Vous serez également conquis par les espaces verts, dont les vignes, qui entourent le domaine. Une vraie bulle de bien-être !

Il y a un truc : Fabriquer une table d’extérieur Nouvelle maison unifamiliale en bois passive - © Tous droits réservés Robert et Valentine ont décidé de continuer sur leur lancée et de vous aider à bien recevoir vos invités pour l’été. Au programme : conseils et astuces pour créer une jolie table d’extérieur !