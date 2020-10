Cette semaine, direction Overijse pour découvrir la maison très écologique de Johannes et Sofie. Construite toute en bois et très isolée, elle est entièrement recouverte de bois de coffrage récupéré, y compris la toiture ! Orienté sud-est, le bâtiment offre une belle lumière grâce aux grandes baies vitrées présentes au rez-de-chaussée qui sont protégées par des pare soleils qui évitent la surchauffe dans la maison. Une construction originale, qui conjugue simplicité, écologie, budget serré.

Le Qbic Hotel à Bruxelles

Nouvelle maison originale en bois - © Tous droits réservés

Depuis un an, un curieux hôtel s’est logé non loin de l’Avenue Louise à Bruxelles ! Le Qbic Hotel offre une nouvelle expérience hôtelière aux Bruxellois et aux visiteurs qui s’arrêtent le temps d’une nuit dans notre belle capitale. Les chambres uniques, fonctionnelles et décorées avec goût se mélangent aux salles de réunion et de détente. Voyageurs d’affaire ou touristes se partagent la salle de cinéma, celle de sport eco-friendly et même une salle de karaoké !