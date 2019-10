Aujourd’hui, l’écologie est devenue une priorité dans tous les domaines. Un couple d’architectes, Daphné Römer et Eric De Tiège, l’ont très bien compris et ont construit une habitation dans une optique durable. L’infrastructure mêlant vie privée et professionnelle a été pensée pour limiter leur consommation. De l’utilisation du matériau à l’éclairage LED, tout a été conçu dans un souci d’économie... Venez pêcher leurs bonnes idées ce samedi !

Old Smock Mill

Nouvelle maison mitoyenne construite dans une optique durable à Welkenraedt - © Tous droits réservés

Cette semaine, direction l’Angleterre et plus précisément la région du Kent pour découvrir un moulin bicentenaire, reconverti en un magnifique gîte par Clare. Elle a conservé le cachet de son ancienne fonctionnalité pour proposer une chambre au charme unique. Si dormir dans un lieu insolite vous anime, Old Smock Hill ouvre ses portes à tous les passionnés. Venez découvrir l’hospitalité anglaise et les agréables jardins qui entourent le moulin.