Ce samedi, nous vous emmenons à Rochefort découvrir la maison de Caroline et Mathieu. Située en front à rue, les propriétaires ont opté pour des ouvertures vers l’arrière pour profiter de la vue. Les grandes baies vitrées font écho au sol de l’étage dont une partie a été voulue transparente pour bénéficier de la luminosité des pièces. La façade avant et arrière faite d’ardoises se marie parfaitement avec son environnement, le pignon en bois de la maison permet de faire ressortir judicieusement les matériaux utilisés.

Le Keemala Resort

Nouvelle maison bardée d'ardoises - © Tous droits réservés

Direction la Thaïlande et plus particulièrement la baie de Kamala dans le sud du pays. Vous y découvrirez de magnifiques constructions en forme de nids qui n’est autre qu’un hôtel. Le Keemala niché dans les collines offre une expérience luxueuse et insolite aux touristes. Chaque chambre/nid possède une vue exclusive sur la nature du lit comme de la salle de bain. La nature environnante est restée intacte pour donner cette impression de jungle et fait entièrement partie des pièces de vie de l’hôtel. Un séjour annoncé d’ores et déjà inoubliable !