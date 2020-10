Nouvelle maison aux standards Q-Zen

Cette semaine, Cédric et Virginie partent à Ham-sur-Heure pour faire la rencontre de Julie et Philippe mais surtout pour découvrir leur maison ! Cette nouvelle maison a été construite pour correspondre aux standards Q-Zen. Isolation, structure traditionnelle pour accumuler l’énergie, système de chauffage limité, système de ventilation perfectionné, panneaux photovoltaïque… tout y est ! Ces installations permettent à la petite famille de vivre dans une maison agréable et économe. Le terrain en pente offre aussi de belles possibilités d’aménagement à la maison !

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée